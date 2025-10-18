Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:05, 18 октября 2025Экономика

Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев

Минпромторг: Новый утильсбор не затронет оплативших до вступления нормы в силу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Новый повышенный утильсбор не затронет автовладельцев, оплативших его до вступления этой нормы в силу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России сообщает «Интерфакс».

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что сейчас в министерстве ведет работа по отсрочке вступления в силу всех положений проекта об утилизационном сборе. Если такое решение будет принято, то это произойдет не 1 ноября, как было запланировано ранее, а 1 декабря 2025 года.

Минпромторг по просьбе российских производителей подготовил проект постановления правительства об изменении с 1 ноября 2025 метода расчета утильсбора для легковых автомобилей.

Предполагается, что конечная сумма сбора будет рассчитываться на основании мощности двигателя, а не объема. Эксперты предупредили, что такое решение сделает недоступными для потенциальных покупателей большое количество популярных в России моделей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев рассказал об испытаниях перспективного российского оружия

    Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев

    Попавший в плен солдат ВСУ обратился к бывшим сослуживцам

    Несколько тысяч протестующих пришли к зданию Службы национальной безопасности Армении

    12-летний россиянин открыл дверь самолета со 120 пассажирами на борту

    Мотоцикл Папы Римского ушел с молотка

    «Краснодар» победил аутсайдера РПЛ

    Стало известно о прорыве Российской армии в Красный Лиман

    Голого россиянина обнаружили бездыханным на балийской вилле

    В Москве начали проверку из-за избиения собаки в лифте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости