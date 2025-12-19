Россиянка пожаловалась Путину на невозможность купить машину

Россиянка пожаловалась Путину на невозможность купить авто из-за утильсбора

Журналистка пожаловалась президенту России Владимиру Путину на невозможность купить иностранный автомобиль из-за утилизационного сбора. Об этом они поговорили в ходе прямой линии, трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Россиянка заявила, что пять лет копила деньги на иномарку, но не смогла позволить себе приобрести новую машину из-за повышения в России утильсбора. «Иномарки мне и след простыл, потому что сейчас они стоят очень дорого. Придется еще копить 5-6 лет», — посетовала она.

Женщина также поинтересовалась у главы государства, какой отечественный автомобиль он рекомендует. «Вы за рулем Lada сидели. Или может быть "Москвич"?» — подытожила журналистка.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Перед пресс-конференцией репортеры заметили журналистку из Якутии, которая переплавила столовые приборы ради создания образа в национальном стиле. Она объяснила, что ее украшения сделаны из серебряных ложек.