12:21, 19 декабря 2025

Журналистка переплавила ложки ради прямой линии с Путиным

Журналистка из Якутии переплавила ложки ради образа для прямой линии с Путиным
Карина Черных
Кадр: Telegram-канал SHOT

Журналистка из Якутии переплавила ложки ради образа для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Корреспондентка предстала перед камерами в ярко-красном наряде и рассказала, что выбрала для встречи с Путиным национальные украшения — бастынгу, илин кэбиьэр и косоплетку. По словам россиянки, они сделаны из ложек.

«Я сдала серебряные ложки, и наши ювелиры по весу их сделали», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что журналистка из Нижнего Новгорода в необычном наряде пришла на пресс-конференцию с Путиным. Девушка выбрала для мероприятия красный пиджак, который был украшен золотистой аппликацией в виде завитка. Кроме того, она надела на голову массивный кокошник.

