12:03, 19 декабря 2025

Журналистка в кокошнике пришла на прямую линию с Путиным

Журналистка из Нижнего Новгорода в кокошнике пришла на прямую линию с Путиным
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: Telegram-канал SHOT

Журналистка из Нижнего Новгорода в необычном наряде пришла на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Журналистка выбрала для мероприятия красный пиджак, украшенный золотистой аппликацией в виде завитка. Кроме того, она надела на голову массивный кокошник, оформленный золотистым орнаментом и жемчужными бусинами.

«Какой вопрос президенту может задать девушка в кокошнике? — Конечно, про вейпы», — гласит подпись под роликом.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

В декабре прошлого года телеведущая Ксения Собчак оценила внешний вид журналисток на прямой линии с Путиным.

