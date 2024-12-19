Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:19, 19 декабря 2024Ценности

Собчак оценила внешний вид журналисток на прямой линии Путина

Ксения Собчак оценила внешний вид журналисток на пресс-конференции с Путиным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила внешний вид журналисток на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

Знаменитость поделилась видео, в котором запечатлела репортеров в Гостином Дворе. На размещенных кадрах журналистки предстали в красных, розовых и лиловых нарядах.

«Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить. Я в сером», — отметила Собчак.

В 2019 году российская журналистка пришла на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина в костюме Снегурочки. Коллеги запечатлели девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой, украшенном серебряными нитями и белым пухом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о серьезных нарушениях в работе Минпросвещения. В ведомстве прошли масштабные проверки

      Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

      42-летняя Алена Водонаева показала откровенное декольте

      Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран на прямой линии Путина

      В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

      Названа цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве

      В США признали уничтожение Россией четырех украинских Patriot

      Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

      В «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы

      Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше