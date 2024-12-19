Собчак оценила внешний вид журналисток на прямой линии Путина

Ксения Собчак оценила внешний вид журналисток на пресс-конференции с Путиным

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила внешний вид журналисток на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

Знаменитость поделилась видео, в котором запечатлела репортеров в Гостином Дворе. На размещенных кадрах журналистки предстали в красных, розовых и лиловых нарядах.

«Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить. Я в сером», — отметила Собчак.

В 2019 году российская журналистка пришла на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина в костюме Снегурочки. Коллеги запечатлели девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой, украшенном серебряными нитями и белым пухом.