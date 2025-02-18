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21:32, 18 февраля 2025Мир

В Белом доме прокомментировали переговоры в Эр-Рияде

Белый дом назвал встречу США и России в Эр-Рияде шагом к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и России по конфликту на Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что встреча в Эр-Рияде стала первым этапом к урегулированию конфликта на Украине. «Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира», — сказала она.

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Левитт добвила, что для урегулирования кризиса необходимо выслушать все его стороны и найти общий язык с ними.

После переговоров США и России, которые длились 4,5 часа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России.

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