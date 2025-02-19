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01:30, 19 февраля 2025Мир

Трамп заявил о нежелании России уничтожать украинские города

Трамп: Россия может, но не хочет уничтожать украинские города
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города. Его слова приводит Fox News, трансляция выступления Трампа велась на YouTube.

Трамп подчеркнул, что Россия могла бы превратить Киев в «масштабное место разрушения», но не хочет этого.

«Если бы Россия хотела сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир. Он напомнил, что российский лидер многократно повторял о готовности к переговорам.

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