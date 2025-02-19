Трамп раскрыл возможные сроки встречи с Путиным

Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраля

Президент США Дональд Трамп предположил, когда сможет лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит Fox News, трансляция выступления Трампа велась на YouTube.

Трамп допустил, что может встретиться с Путиным до конца февраля.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным может состояться «очень скоро», так как российский президент стремится к миру. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов к встрече с американским лидером без условий.

12 февраля Трамп и Путин поговорили по телефону. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Лидеры также договорились о начале работы по подготовке к полноценным переговорам.