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00:31, 19 февраля 2025Мир

Трамп оценил прошедшие переговоры в Эр-Рияде

Трамп назвал очень хорошими переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американской и российских делегаций в Эр-Рияде по конфликту на Украине. Его слова приводит Fox News, трансляция выступления Трампа велась на YouTube.

Журналисты попросили Трампа рассказать о встрече делегаций в Саудовской Аравии встрече и узнали, стал ли он увереннее в заключении сделки по урегулированию конфликта на Украине. «Гораздо больше уверен, они [переговоры] были очень хорошими», -— подчеркнул он.

После переговоров США и России, которые длились 4,5 часа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России.

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