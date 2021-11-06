Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности

Cоветник-посланник посольства России в США Сергей Кошелев в эфире телеканала RTVI заявил, что Москва потребовала от Вашингтона компенсации в сотни тысяч долларов за потерю доступа к дипломатической собственности.
По его словам, в общей сложности речь идет о шести изъятых объектах. Он также добавил, что вопрос дипсобственности является самым острым раздражителем в отношениях России и США, которые и так находятся на достаточно низком уровне.
Закрытие российских генконсульств
В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы выслала российских дипломатов и закрыла доступ к загородным жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Изначально Москва оставила этот шаг без ответа, рассчитывая на положительные подвижки в этом вопросе с приходом в Белый дом Дональда Трампа, однако этого не произошло. В конце июня 2017 года российские власти потребовали от США сократить численность американских дипломатов в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников.
В начале сентября 2017 года по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а в апреле 2018 года руководство США закрыло российское генконсульство в Сиэтле и потребовало освободить резиденцию генконсула в этом городе.
Москва назвала такие действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
Взгляд России
В июле замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва направила Вашингтону сотни нот по возврату дипломатической собственности, но получила по ним лишь отказы. Он уточнил, что с 2016 года Москва направила Вашингтону свыше 470 официальных обращений касательно российской дипсобственности.
«Мы не знаем, что там происходит на этих объектах. Это экспроприация собственности в худшем стиле», — заявил Рябков. По его словам, Москва настаивает на возвращении собственности без каких-либо условий, напомнив, что она защищена дипломатическим иммунитетом.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что Вашингтон не намерены возвращать России ее дипломатическую собственность. По его словам, Госдепартамент прямо заявил, что не собирается этого делать.
Ультиматум от Вашингтона
Сенаторы из Демократической и Республиканской партий написали открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой выслать российских дипломатов. Они потребовали, чтобы американский лидер поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.
Сенаторы считают неприемлемой несоразмерность дипломатического представительства. В обращении они отметили, что Москва должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих на ее территории, и количеством российских дипломатов, работающих в США.
В августе посол США в России Джон Салливан заявил о большой диспропорции в количестве дипломатов, которые находятся в двух государствах. Так, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. «Цифры говорят сами за себя», — сказал Салливан.
Визовое сдерживание
В апреле посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг.
Кошелев заявил о существующем шансе возобновить выдачу виз США в Москве. «Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему», — сказал он.
Ранее в ноябре Рябков попросил власти США направить дополнительных дипломатов в Москву для нормализации работы посольства. Он напомнил, что в настоящее время выдача американских виз россиянам не осуществляется.
24 октября Госдеп причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Соответствующий отчет был опубликован на сайте ведомства. В тексте сказано, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.