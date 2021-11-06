Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности

Cоветник-посланник посольства России в США Сергей Кошелев в эфире телеканала RTVI заявил, что Москва потребовала от Вашингтона компенсации в сотни тысяч долларов за потерю доступа к дипломатической собственности.

По его словам, в общей сложности речь идет о шести изъятых объектах. Он также добавил, что вопрос дипсобственности является самым острым раздражителем в отношениях России и США, которые и так находятся на достаточно низком уровне.

Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов Сергей Кошелев советник-посланник посольства России в США

Закрытие российских генконсульств

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы выслала российских дипломатов и закрыла доступ к загородным жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Изначально Москва оставила этот шаг без ответа, рассчитывая на положительные подвижки в этом вопросе с приходом в Белый дом Дональда Трампа, однако этого не произошло. В конце июня 2017 года российские власти потребовали от США сократить численность американских дипломатов в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников.

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В начале сентября 2017 года по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а в апреле 2018 года руководство США закрыло российское генконсульство в Сиэтле и потребовало освободить резиденцию генконсула в этом городе.

Москва назвала такие действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Взгляд России

В июле замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва направила Вашингтону сотни нот по возврату дипломатической собственности, но получила по ним лишь отказы. Он уточнил, что с 2016 года Москва направила Вашингтону свыше 470 официальных обращений касательно российской дипсобственности.

«Мы не знаем, что там происходит на этих объектах. Это экспроприация собственности в худшем стиле», — заявил Рябков. По его словам, Москва настаивает на возвращении собственности без каких-либо условий, напомнив, что она защищена дипломатическим иммунитетом.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что Вашингтон не намерены возвращать России ее дипломатическую собственность. По его словам, Госдепартамент прямо заявил, что не собирается этого делать.

Это один из серьезнейших раздражителей, этот вопрос очень серьезно поднимался нашим президентом, нашим министром иностранных дел, мной поднимался в госдепартаменте, хочу вам сказать очень просто, но понятно для всех: никакого движения по дипсобственности нет Анатолий Антонов посол России в США

Ультиматум от Вашингтона

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий написали открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой выслать российских дипломатов. Они потребовали, чтобы американский лидер поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.

Сенаторы считают неприемлемой несоразмерность дипломатического представительства. В обращении они отметили, что Москва должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих на ее территории, и количеством российских дипломатов, работающих в США.

В августе посол США в России Джон Салливан заявил о большой диспропорции в количестве дипломатов, которые находятся в двух государствах. Так, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. «Цифры говорят сами за себя», — сказал Салливан.

Визовое сдерживание

В апреле посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг.

Кошелев заявил о существующем шансе возобновить выдачу виз США в Москве. «Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему», — сказал он.

Ранее в ноябре Рябков попросил власти США направить дополнительных дипломатов в Москву для нормализации работы посольства. Он напомнил, что в настоящее время выдача американских виз россиянам не осуществляется.

От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой Сергей Рябков замглавы МИД России

24 октября Госдеп причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Соответствующий отчет был опубликован на сайте ведомства. В тексте сказано, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.