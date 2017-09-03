Москва призвала США немедленно вернуть захваченные дипломатические объекты

МИД России призвал американские власти «одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты». Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, опубликованном в воскресенье, 3 сентября.

«Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами», — отмечено в тексте.

Действия США в отношении зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгпредставительства в Вашингтоне в Москве считают откровенно враждебным актом. «В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции», — подчеркнули в МИДе.

2 сентября российские дипломаты также потеряли доступ к арендованным помещениям торгпредставительства в Нью-Йорке.

Москва полагает, что этот шаг идет «в русле фактической экспроприации» жилых комплексов в пригородах Вашингтона и Нью-Йорка в декабре 2016 года.

Ранее МИД выложил в соцсетях видеозапись осмотра сотрудниками ФБР здания генконсульства России в Сан-Франциско. Обыски там и в торговом представительстве в Вашингтоне начались вечером 2 сентября.

31 августа власти США потребовали от России закрыть эти дипломатические объекты в срок до 2 сентября. Решение Белого дома стало, как там пояснили, ответным шагом на сокращение американского дипкорпуса в России.

Позднее появилась информация о том, что несколько российских дипломатов попросили политического убежища в Штатах. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая назвала такие новости ложью и «классикой информационных войн».