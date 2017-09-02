Захарова рассказала о фейке с «просящими политубежища» российскими дипломатами

В настоящее время распространяется лживая информация о том, что сотрудники генерального консульства России в Сан-Франциско якобы попросили политического убежища. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско "попросили политического убежища"», — отметила Захарова, назвав это «классикой информационных войн».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в США сотрудники ФБР начали обыскивать загранпредставительства России. «В официальных аккаунтах МИД России в соцсетях будем публиковать фото и видеоматериалы об этом торжестве демократии», — отметила Захарова.

Обыски в торговом представительстве России в Вашингтоне начались в 21:00 мск. Торгпред Александр Стадник заявил, что рассматривает эти действия как рейдерский захват и нарушение международных конвенций. По его словам, сотрудники представительства сделали все возможное, вывезли вещи для осуществления своей деятельности в посольстве России.

31 августа США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.