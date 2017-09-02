Россия
 

Захарова рассказала о фейке с «просящими политубежища» российскими дипломатами

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова

В настоящее время распространяется лживая информация о том, что сотрудники генерального консульства России в Сан-Франциско якобы попросили политического убежища. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско "попросили политического убежища"», — отметила Захарова, назвав это «классикой информационных войн».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в США сотрудники ФБР начали обыскивать загранпредставительства России. «В официальных аккаунтах МИД России в соцсетях будем публиковать фото и видеоматериалы об этом торжестве демократии», — отметила Захарова.

Обыски в торговом представительстве России в Вашингтоне начались в 21:00 мск. Торгпред Александр Стадник заявил, что рассматривает эти действия как рейдерский захват и нарушение международных конвенций. По его словам, сотрудники представительства сделали все возможное, вывезли вещи для осуществления своей деятельности в посольстве России.

31 августа США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски
МИД выразил протест из-за планов США обыскать торгпредство России в Вашингтоне
Захарова объяснила появившийся над зданием консульства РФ в Сан-Франциско дым
Последние новости
Колумбийские партизаны сообщили о гибели россиянина при попытке к бегству
Захарова рассказала о фейке с «просящими политубежища» российскими дипломатами
Моуринью сыграл в воротах и реализовал пенальти
Джабраилов списал инцидент со стрельбой на состояние нервной системы и контузию
СМИ сообщили о возможном переименовании новых iPhone
Сирийские войска и ВКС России уничтожили крупный очаг сопротивления ИГ
Порошенко на встрече с церковниками амнистировал «прошедших горнило войны» солдат
Другие материалы рубрики
Россия00:0229 августа

«Думал, само пройдет»

Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
14:39Сегодня

МЧС отчиталось об эвакуации 200 человек после схода селя в Приэльбрусье

12:3231 августа

Автомобиль сбил несколько пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

20:47Сегодня

Джабраилов списал инцидент со стрельбой на состояние нервной системы и контузию

Россия00:2031 августа

Детская моча против скальпеля врача

Народная медицина в апогее безумия
18:54Сегодня

Автомобиль наехал на вылезавшего из люка рабочего в Нижнекамске

17:57Сегодня

Вывезенные из Ирака россиянки с детьми доставлены в Москву

14:04Сегодня

СМИ узнали о возможном отравлении гендиректора «Курортов Северного Кавказа»

Россия00:01Сегодня

«Скотина, отойди от меня»

Молодые учителя о детях, школе и коллегах
18:30 1 сентября

Полиция задержала таксиста за наезд на сотрудника аэропорта Внуково  

13:44Сегодня

Момент падения Ан-2 на подмосковном авиашоу попал на видео

17:49 1 сентября

Подростки подрались из-за качелей на детской площадке в Москве  

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
«Скотина, отойди от меня»
Молодые учителя о детях, школе и коллегах
Захарова рассказала о фейке с «просящими политубежища» российскими дипломатами
Джабраилов списал инцидент со стрельбой на состояние нервной системы и контузию
Автомобиль наехал на вылезавшего из люка рабочего в Нижнекамске
Вывезенные из Ирака россиянки с детьми доставлены в Москву
Все материалы
Мир
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски
Колумбийские партизаны сообщили о гибели россиянина при попытке к бегству
Путин второй год подряд отказался от участия в Генассамблее ООН
МИД выразил протест из-за планов США обыскать торгпредство России в Вашингтоне
Все материалы
Бывший СССР
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
Порошенко на встрече с церковниками амнистировал «прошедших горнило войны» солдат
Украинская миграционная служба отпустила брата Саакашвили
Украинские журналисты обнаружили у Януковича еще одного сына
Украинская полиция начала готовить депортацию брата Саакашвили
В Киеве неизвестный вытер ноги о флаг Украины в принадлежащем ветерану АТО кафе
ВСУ проведут учения в одно время с «Западом-2017»
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Россия выполнит график поставок нефти Белоруссии в 2017 году
Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»
Россия нарастила экспорт нефти
Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов
Орешкин посулил школьникам рабочие места
Российские богачи в 2017 году увеличили свое состояние на 20 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
Николай Манвелов: Посредственное импортозамещение
Переход на отечественный инжиниринг в сфере ТЭК привел к информационным войнам
Yamaha задумала наладить в России сборку мотовездеходов
«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»
Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
Правительство России одобрило запрет порошкового алкоголя
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Минобороны показало видео ударов по отступающим к Дейр-эз-Зору боевикам ИГ
Полицейские задержали сбившего парковщика в аэропорту Внуково таксиста
В Красногорске за мошенничество задержан майор уголовного розыска
МВД опубликовало видео задержания фигурантов дела о продаже биткоинов
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Британские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачи
СМИ сообщили о возможном переименовании новых iPhone
SpaceX разогнала Tesla в Hyperloop до рекордной скорости
Раскрыта тайна происхождения жизни
Все материалы
Спорт
Александр ВолковСаша-нагибатор
Русский Драго готов уничтожить голландского медведя в главном бою UFC
Моуринью сыграл в воротах и реализовал пенальти
Пилот Haas Грожан вылетел с трассы в квалификации Гран-при Италии
Российские баскетболисты обыграли сербов на чемпионате Европы
Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаном
Боксер Лебедев задумался о карьере депутата
Титов назвал условие возвращения Дзюбы в «Спартак»
Все материалы
Культура
Что нам делать в церкви
Венеция, день 2-й: экотеррористы, экзорцисты и апокалипсис для чиновника
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Все ихтиандры делают это
Подводный секс от Гильермо дель Торо и устрашающий взгляд Ай Вэйвэя
Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении кинокарьеры
Копенгагенский университет посвятил предмет расе и сексуальности Бейонсе
Шуфутинский признался в любви к песне «Третье сентября»
Студия Warner Bros. пожелала взять Ди Каприо на роль Джокера
Все материалы
Интернет и СМИ
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Мясокомбинат засудит РБК за консервы
Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций
Двум тайкам пригрозили тюрьмой за танец голышом в прямом эфире
В сети затроллили разрыдавшуюся на линейке первоклассницу
Все материалы
Ценности
Кайфовый бампер
Чем соблазняет богачей британская глубинка
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Короткие юбчонки
Азиатские школьницы против европейских
Louis Vuitton предложил клиентам создать дизайн ремней
Москвичам устроят дворовую вечеринку
ЦУМ раскроет тайны творчества модельера Дриса ван Нотена
Citroen предложил водителям мыться в машине
Все материалы
Путешествия
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Пара лесбиянок отправилась в поездку по США в переоборудованном микроавтобусе
Британцы придумали способ быстро находить чемодан в аэропорту
Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + MVSA Architects + Wes, 2014. Main Entrance Angular View Of Metal Clad Canopy, High-rise Buildings And Public Plaza. Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + Mvsa Architects + Wes, 2014. 2016Голландия без плюх
Что надо успеть в Нидерландах за один день
Авиакомпания Ryanair отказала женщине с дочерью в перелете из-за их ручной клади
На Пхукете задержан выстреливший в россиянку мужчина
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
Фермер с граблями пошел на 12-сантиметрового паука
L’Oreal уволил чернокожего трансгендера за расизм
Морскую выдру показали играющей в баскетбол
Поедавшего бекон перед мусульманками шведа приговорили к штрафу
Все материалы
Самые ожидаемые кроссоверы 2017 года
Внедорожники и кроссоверы, которые появятся до конца года
Втянуть живот
Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане
Удивительные примеры ретро-футуризма
Самые красивые классические машины из будущего
Ралли-кар «Группы Б», который никогда не гонялся
Роскошные фотографии раллийного автомобиля на базе Mazda RX-7
Лукашенко поездил на «Тесле»: главные цитаты
Появились фотографии интерьера нового «Дастера»
Представлен самый быстрый и мощный кабриолет Mercedes-Benz в мире
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы