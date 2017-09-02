МИД выразил протест из-за планов США обыскать торгпредство России в Вашингтоне

МИД России в субботу, 2 сентября, вызвал советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с планами американских властей обыскать торгпредство России в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что расценивают «планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов».

В связи с этим в Москве призвали Вашингтон «прекратить грубейшие нарушения международного права», а также заявили, что США не должны посягать на иммунитет российских дипучреждений. В противном случае Россия оставит за собой право на ответные меры, добавили в ведомстве.

31 августа США потребовали от России до 2 сентября закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили позднее в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.

Вечером 1 сентября на сайте российского МИД было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что американские спецслужбы намерены в субботу провести обыск в генконсульстве в Сан-Франциско, а также «в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет».