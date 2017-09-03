МИД выложил видео осмотра сотрудниками ФБР генконсульства России в Сан-Франциско

МИД России выложил в своем Facebook видео осмотра сотрудниками ФБР здания российского генерального консульства в Сан-Франциско. На одном видео мужчина заходит в комнаты, осматривает их и говорит «О'кей». На другом ролике мужчина встает на стремянку, открывает люк и осматривает пространство между потолком и перекрытием.

Обыски в торговом представительстве России в Вашингтоне и генконсульстве в Сан-Франциско начались вечером в субботу, 2 сентября.

31 августа США потребовали закрыть до 2 сентября эти два дипломатических объекта и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.