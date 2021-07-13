МИД рассказал о сотнях отказов США в возврате дипломатической собственности

Россия направила Соединенным Штатам сотни нот по возврату дипломатической собственности, но получила по ним лишь отказы. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Рябков уточнил, что с 2016 года Москва направила Вашингтону свыше 470 официальных обращений касательно российской дипсобственности. «Мы не знаем, что там происходит на этих объектах. Это экспроприация собственности в худшем стиле», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия настаивает на возвращении собственности без каких-либо условий, напомнив, что она защищена дипломатическим иммунитетом.

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы выслала российских дипломатов и закрыла доступ к загородным жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Изначально Москва оставила этот шаг без ответа, рассчитывая на положительные подвижки в этом вопросе с приходом в Белый дом Дональда Трампа, однако этого не произошло. В конце июня 2017 года российские власти потребовали от США сократить численность американских дипломатов в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников.

В начале сентября 2017 года по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а в апреле 2018 года руководство США закрыло российское генконсульство в Сиэтле и потребовало освободить резиденцию генконсула в этом городе.