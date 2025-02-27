Путин предупредил о попытках срыва диалога России и США

Не всех устраивает диалог между представителями России и США, его попытаются сорвать. Об этом предупредил российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, передает РИА Новости.
«Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», — отметил он.
В связи с этим Владимир Путин поручил спецслужбам пресечь попытки сорвать российско-американский диалог.
Ранее в Стамбуле начались переговоры между делегациями России и США. Российско-американская встреча будет посвящена «раздражителям» в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.