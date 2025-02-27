Путин поручил спецслужбам пресечь попытки сорвать диалог России и США

Путин: Спецслужбы должны пресечь попытки срыва диалога России и США

Спецслужбы и дипломаты должны пресечь все попытки западных элит сорвать диалог России и США по нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ, передает сайт Кремля.

«Мы это с вами видим [попытки срыва диалога России и США]. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», — указал глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что одной из ключевых целей должно быть обеспечение национальных интересов страны и ее суверенитета, вне зависимости от международной ситуации.

Ранее Путин заявил, что первые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют надежду. Российский лидер также указал на то, что «нынешние американские партнеры демонстрируют прагматизм», а также отказываются от стереотипов предыдущих хозяев Белого дома, чьи действия «негативно отразились на международных отношениях».