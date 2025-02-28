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16:31, 28 февраля 2025Мир

США выдали согласие на назначение нового посла России

США выдали агреман на назначение нового посла России Дарчиева
Семен Александров (редактор)
Александр Дарчиев

Александр Дарчиев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

США выдали агреман на назначение нового посла России Александра Дарчиева. Об этом объявили в МИД России, сообщает РИА Новости.

В настоящее время Даричев занимает пост директора департамента Северной Атлантики МИД России. Отмечается, что отъезд дипломата к месту службы в США ожидается в ближайшее время.

При этом 22 февраля замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что США пока не выдали предварительное согласие на назначение Даричева главой диппредставительства России в Вашингтоне.

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