США выдали согласие на назначение нового посла России

США выдали агреман на назначение нового посла России Дарчиева

США выдали агреман на назначение нового посла России Александра Дарчиева. Об этом объявили в МИД России, сообщает РИА Новости.

В настоящее время Даричев занимает пост директора департамента Северной Атлантики МИД России. Отмечается, что отъезд дипломата к месту службы в США ожидается в ближайшее время.

При этом 22 февраля замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что США пока не выдали предварительное согласие на назначение Даричева главой диппредставительства России в Вашингтоне.