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20:45, 18 марта 2025Мир

Белый дом признал давнюю необходимость завершить конфликт на Украине

Белый дом: Конфликт на Украине должен был давно закончиться миром
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конфликт на Украине должен был давно закончиться миром. С таким заявлением в соцсети X выступила пресс-служба Белого дома в обращении по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть прекращен давно искренними и добросовестными мирными усилиями», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, Путин и Трамп в ходе разговора признали необходимость завершить мирным путем конфликт на Украине. В Белом доме подчеркнули, что стороны должны направить усилия на урегулирование вместо продолжения боевых действий.

Ранее Путин назвал Трампу ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине. Президент России также обозначил пункты, связанные с недоговороспособностью киевского руководства.

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