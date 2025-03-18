Путин назвал Трампу ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине

Путин назвал прекращение военной помощи Киеву условием завершения конфликта

Президент России Владимир Путин назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине. В беседе с американским лидером Дональдом Трампом он подчеркнул, что для завершения кризиса необходимо полное прекращение военной помощи Киеву, передает ТАСС.

Обсуждая инициативу Трампа о 30-дневном перемирии, Путин также обозначил пункты, связанные с недоговороспособностью киевского руководства.

Помимо этого, глава России заявил американскому президенту о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение Вооруженных сил страны (ВСУ). «С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся (...) необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — указали в заявлении на официальном сайте Кремля.