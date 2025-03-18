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20:38, 18 марта 2025Мир

Путин назвал Трампу ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине

Путин назвал прекращение военной помощи Киеву условием завершения конфликта
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине. В беседе с американским лидером Дональдом Трампом он подчеркнул, что для завершения кризиса необходимо полное прекращение военной помощи Киеву, передает ТАСС.

Обсуждая инициативу Трампа о 30-дневном перемирии, Путин также обозначил пункты, связанные с недоговороспособностью киевского руководства.

Помимо этого, глава России заявил американскому президенту о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение Вооруженных сил страны (ВСУ). «С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся (...) необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — указали в заявлении на официальном сайте Кремля.

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