Путин назвал Трампу ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине. В беседе с американским лидером Дональдом Трампом он подчеркнул, что для завершения кризиса необходимо полное прекращение военной помощи Киеву, передает ТАСС.
Обсуждая инициативу Трампа о 30-дневном перемирии, Путин также обозначил пункты, связанные с недоговороспособностью киевского руководства.
Помимо этого, глава России заявил американскому президенту о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение Вооруженных сил страны (ВСУ). «С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся (...) необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — указали в заявлении на официальном сайте Кремля.