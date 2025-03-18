Путин заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ

Путин заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию и перевооружение ВСУ

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение Вооруженных сил республики (ВСУ). Это следует из заявления Кремля.

«С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся (...) необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — указано в сообщении.

Путин указал на ряд «существенных моментов» по прекращению огня на Украине, включая риски, связанные с тем, что Киев неоднократно нарушал и саботировал договоренности.

Помимо этого, стало известно, что Россия и США немедленно начинают переговоры по урегулированию украинского конфликта на Ближнем Востоке.