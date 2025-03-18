Путин обратил внимание Трампа на преступления ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин обратил внимание американского коллеги Дональда Трампа на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Курской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области», — указано в сообщении.

Путин в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что ключевым условием разрешения конфликта является полное прекращение военной помощи Киеву. При этом российский лидер пообещал «руководствоваться соображениями гуманитарного характера» в случае добровольной сдачи в плен бойцов ВСУ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала первые шаги к миру после разговора Путина и Трампа. По ее словам, лидеры двух стран договорились, что первыми шагами к миру на Украине станет прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике.