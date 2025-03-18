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20:53, 18 марта 2025Мир

В Белом доме назвали первые шаги к миру после разговора Путина и Трампа

Белый дом: Первыми шагами к миру станет прекращение ударов по энергетике
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tierney L. Cross / Reuters

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились, что первыми шагами к миру на Украине станет прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в своем аккаунте в Х.

«Путин и Трамп согласились, что первыми шагами к миру являются прекращения ударов по инфраструктуре и энергетике, а также необходимость начать технические переговоры по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и установления постоянного и прочного мира. И эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — сообщается в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что главы государств достигли понимания в том, что украинский кризис должен завершиться «установлением прочного мира».

Ранее Белый дом заявил, что конфликт на Украине должен был давно закончиться миром. Вашингтон подчеркнул, что стороны договорились направить усилия на урегулирование вместо продолжения боевых действий.

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