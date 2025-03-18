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20:54, 18 марта 2025Мир

Путин и Трамп обсудили прекращение распространения стратегического вооружения

Путин и Трамп: Необходимо прекратить распространение стратегических вооружений
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома по итогу телефонного разговора лидеров двух стран.

Президенты обсудили это в контексте ситуации на Ближнем Востоке. «Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения максимально широкого применения», — заявили в Белом доме.

Оба лидера, сообщают в Вашингтоне, выразили общее мнение, что Иран не должен оказаться в состоянии уничтожить Израиль. О других подробностях не сообщается.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились нормализовать отношения двух стран. «Лидерами выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений России и США в свете особой ответственности стран за обеспечение безопасности и стабильности во всем мире», — говорится по итогу разговора лидеров России и США.

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