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00:53, 26 марта 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о переданном США списке

Зеленский: Киев передал США список объектов, по которым хочет запрета на удары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, желая включить их в перечень тех, по которым нельзя наносить удары. Об этом политик упомянул в ходе брифинга по итогам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

«Важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре. Мы этому выделили много времени, что имеется в виду, что если это тишина в море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре», — отметил он.

Отдельно Вашингтону Киев передал «лист с объектами», которые Украина считает стратегическими объектами инфраструктуры. Зеленский также рассчитывает, что договоренности о соблюдении режима прекращения огня распространяться на инфраструктуру украинских портов.

Ранее Кремль опубликовал согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В частности, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции.

21 марта Владимир Зеленский заявил, что Киев передаст Вашингтону список украинских энергетических объектов, по которым не должны наноситься удары в рамках 30-дневного перемирия.

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