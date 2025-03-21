Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:54, 21 марта 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал передачу США списка энергетических объектов для перемирия

Зеленский: Украина передаст США список энергообъектов для перемирия 24 марта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Киев передаст Вашингтону список украинских энергетических объектов, по которым не должны наноситься удары в рамках 30-дневного перемирия, в понедельник, 24 марта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что украинскую делегацию на встрече с США возглавит министр обороны республики Рустем Умеров.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в телефонном формате. В их ходе российский лидер в том числе поддержал предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергообъектам на 30 дней.

Данное развитие событий также прокомментировал Зеленский. Он заявил, что Украина поддерживает предложение об отказе от взаимных ударов по инфраструктуре.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

    ФИФА исключила мексиканскую команду из списка участников клубного чемпионата мира

    В Киеве начались работы по сносу усадьбы Зеленских

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» торт с зубной нитью

    Восемь угрожавших российским полицейским дебоширов получили сроки в колонии

    55-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности

    ФСБ задержала российскую журналистку за призывы к терроризму

    Италия отказалась помогать США с яйцами

    В Киеве исключили контакты делегаций Украины и России на переговорах в Саудовской Аравии

    Собчак вступилась за пошутившего о «культяпковозке» и затем арестованного комика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше