Зеленский анонсировал передачу США списка энергетических объектов для перемирия

Зеленский: Украина передаст США список энергообъектов для перемирия 24 марта

Киев передаст Вашингтону список украинских энергетических объектов, по которым не должны наноситься удары в рамках 30-дневного перемирия, в понедельник, 24 марта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что украинскую делегацию на встрече с США возглавит министр обороны республики Рустем Умеров.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в телефонном формате. В их ходе российский лидер в том числе поддержал предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергообъектам на 30 дней.

Данное развитие событий также прокомментировал Зеленский. Он заявил, что Украина поддерживает предложение об отказе от взаимных ударов по инфраструктуре.