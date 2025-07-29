Военкоры сообщили о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

RusVesna: ВС России контролируют 90 процентов Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) России продолжают зачистку микрорайона Шевченко в Часовом Яре, ранее закрепившись в восточной и центральной частях. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Как сообщают военкоры, армия РФ продолжает атаки, контролируя 90 процентов города. Общая площадь продвижения составляет порядка одного квадратного километра.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в Часовом Яре. «Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его», — сообщил он.

До этого Пушилин рассказал, что российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на константиновском направлении. Пушилин добавил, что Часов Яр и окрестности Дзержинска в ДНР остаются горячими точками в боях с ВСУ.