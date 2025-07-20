Пушилин сообщил о продвижении ВС России на константиновском направлении

Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Щербиновки на константиновском направлении

Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что данное направление требует внимания, поскольку подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивляются и перебрасывают дополнительные резервы.

Пушилин добавил, что Часов Яр и окрестности Дзержинска в ДНР остаются «горячими точками» в боях с ВСУ.

Ранее военблогер Борис Рожин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продвигаются возле пяти населенных пунктов. Он уточнил, что на константиновском направлении российские бойцы продвигаются в районе Александро-Калиново и Яблоновки. На красноармейском направлении продвижение замечено в районе населенных пунктов Федоровка, Новоторецкое и Родинское.