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21:32, 20 июля 2025Россия

Пушилин сообщил о продвижении ВС России на константиновском направлении

Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Щербиновки на константиновском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что данное направление требует внимания, поскольку подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивляются и перебрасывают дополнительные резервы.

Пушилин добавил, что Часов Яр и окрестности Дзержинска в ДНР остаются «горячими точками» в боях с ВСУ.

Ранее военблогер Борис Рожин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продвигаются возле пяти населенных пунктов. Он уточнил, что на константиновском направлении российские бойцы продвигаются в районе Александро-Калиново и Яблоновки. На красноармейском направлении продвижение замечено в районе населенных пунктов Федоровка, Новоторецкое и Родинское.

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