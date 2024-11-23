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08:59, 23 ноября 2024Россия

В России оценили значение взятия Часова Яра для продвижения СВО

Новик: взятие Часова Яра позволит ВС РФ доставать артиллерией до Краматорска
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Взятие города Часов Яр под контроль ВС России позволит армии доставать дальнобойной артиллерией до таких населенных пунктов, как Дружовка, Славянск и Краматорск. Так значение освобождения города для продвижения спецоперации (СВО) оценил эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик, передает ТАСС.

«Наравне с освобождением Курской области взятие Часова Яра и Купянска имеет критическую важность как для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и для ВС РФ. Господствующие в районе географические высоты, на которых расположен Часов Яр, в этой части Донецкой ародной республики (ДНР) крайне важны. Освобождение города также расширит спектр охвата атак БПЛА и их радиус действия», — подчеркнул военный эксперт.

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