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06:16, 23 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр

ТАСС: ВСУ перебросили элитные части в Часов Яр
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило резервы из элитных частей в Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Средства объективного контроля зафиксировали переброску в Часов Яр резервных сил противника. Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ. Сейчас ВСУ пытаются малыми группами заводить их в промзону огнеупорного завода. Вероятно, намереваются усилить оборону опорного пункта», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что ВС России могут взять под контроль Часов Яр в ближайшее время. Он выразил мнение, что после установления российскими военными контроля над комбинатом взятие города станет «вопросом нескольких недель».

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