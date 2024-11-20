Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:22, 20 ноября 2024Бывший СССР

В России назвали возможные сроки взятия под контроль Часова Яра

Онуфриенко: российские военные могут взять Часов Яр в ДНР за несколько недель
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут взять под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшее время. Такие возможные сроки назвал военный аналитик Михаил Онуфриенко, передает «Взгляд».

По его словам, на данный момент в городе ведутся бои за Часовоярский огнеупорный комбинат. Онуфриенко выразил мнение, что после установления российскими военными контроля над предприятием взятие Часова Яра станет «вопросом нескольких недель».

После этого, по словам военного аналитика, армия России может начать наступление с севера на юг, по направлению Торецка.

Ранее стало известно о закреплении российских военных в центре Часова Яра. Как сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, после прорыва линии обороны украинской армии ВС России продвинулись в городе на 1,5 километра за несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      Коммунальные работы в Лондоне обернулись археологическим открытием

      Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

      Оценено влияние готовящихся Трампом пошлин на замедление роста экономики Китая

      Жевательная резинка оказалась полезной

      Москвичам пообещали три дня ненастья

      В СПЧ рассказали о массовых обращениях осужденных россиянок к Путину

      В РФС рассказали о выплатах игрокам за вызов в сборную

      На Украине языковой инспектор-гей начал сбор денег на погашение кредита

      Россиян предупредили о рисках одной альтернативы ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше