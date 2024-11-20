В России назвали возможные сроки взятия под контроль Часова Яра

Онуфриенко: российские военные могут взять Часов Яр в ДНР за несколько недель

Вооруженные силы (ВС) России могут взять под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшее время. Такие возможные сроки назвал военный аналитик Михаил Онуфриенко, передает «Взгляд».

По его словам, на данный момент в городе ведутся бои за Часовоярский огнеупорный комбинат. Онуфриенко выразил мнение, что после установления российскими военными контроля над предприятием взятие Часова Яра станет «вопросом нескольких недель».

После этого, по словам военного аналитика, армия России может начать наступление с севера на юг, по направлению Торецка.

Ранее стало известно о закреплении российских военных в центре Часова Яра. Как сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, после прорыва линии обороны украинской армии ВС России продвинулись в городе на 1,5 километра за несколько дней.