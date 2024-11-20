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08:41, 20 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о закреплении ВС России в центре Часова Яра

Марочко: ВС России прорвали линию обороны ВСУ и закрепились в центре Часова Яра
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились в центре Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские военные за прошедшие несколько дней успешно прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого продвижение армии России в городе от северо-восточной окраины составило 1,5 километра.

«Параллельно с этими действиями наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной части населенного пункта. Украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным фактам можно говорить о нехватке ресурсов у украинских боевиков как в ВВТ (вооружении и военной технике — прим. «Ленты.ру»), так и личном составе», — добавил Марочко.

Ранее стало известно об уничтожении ВС России командного пункта ВСУ в Купянске. Для поражения цели был использован высокоточный боеприпас, это привело к обрушению здания с десятками украинских военных.

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