ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Купянске

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Купянске

Российские войска уничтожили в Купянске защищенный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщает подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Боевики оборудовали защищенный командный пункт в подвале многоквартирного дома (...) Высокоточным боеприпасом ВС РФ было нанесено огневое поражение по цели, в результате чего здание получило критические повреждения и обрушилось», — говорится в публикации.

Экс-военный добавил, что, по предварительным данным, под завалами дома находятся около 20 украинских военных.

Ранее Марочко заявил о бегстве бойцов ВСУ с позиций на сватовско-кременском участке фронта в районе Копанок. По его словам, беглецов хотели расстрелять свои же, но не смогли.