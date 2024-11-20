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07:46, 20 ноября 2024Бывший СССР

Марочко заявил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок

Марочко: бойцы ВСУ сбежали с позиций в районе Копанок, их хотели расстрелять
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что беглецов хотели расстрелять свои же, но безуспешно. В ходе ударов Армии России было разбито несколько блиндажей и частично разрушена система траншей на передовой оборонительной линии ВСУ.

Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины Николай Кальницкий сообщил о том, как два года скрывался от мобилизации, но после был насильно призван на фронт.

До этого пленный военный ВСУ рассказал о том, что в украинской армии есть роты с мертвыми душами. По его словам, в его подразделении было много без вести пропавших, командиры манипулировали с документацией.

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