Марочко: бойцы ВСУ сбежали с позиций в районе Копанок, их хотели расстрелять

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что беглецов хотели расстрелять свои же, но безуспешно. В ходе ударов Армии России было разбито несколько блиндажей и частично разрушена система траншей на передовой оборонительной линии ВСУ.

Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины Николай Кальницкий сообщил о том, как два года скрывался от мобилизации, но после был насильно призван на фронт.

До этого пленный военный ВСУ рассказал о том, что в украинской армии есть роты с мертвыми душами. По его словам, в его подразделении было много без вести пропавших, командиры манипулировали с документацией.