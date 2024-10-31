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06:05, 31 октября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о ротах с мертвыми душами в ВСУ

Пленный Погорелов: в ВСУ есть роты с мертвыми душами из-за потерь

Фото: Unsplash.com

Военнопленный, бывший офицер украинской полиции, мобилизованный в ряды армии из мест заключения, в беседе с РИА Новости рассказал о том, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть роты с мертвыми душами. По его словам, это происходит из-за потерь и коррупции.

Пленный отметил, что в батальоне было 120 человек, в роте – восемь, ее состав искусственно раздували, оружие списывали, зарабатывая на нем деньги. В подразделении было много без вести пропавших, командиры манипулировали с документацией.

«Офицеры, конечно, умалчивают, особенно те, кто в теме, и в доле, скажем так, мертвые души, реально — второй том мертвых душ», — добавил Погорелов.

Он завил, что командиры зарабатывают таким образом, получая зарплату за тех, кто лишился жизни на поле боя. Также списывалась и продавалась военная техника.

Ранее Погорелов сообщил, что Киев мобилизует ВИЧ-инфицированных, а также людей, у которых имеются психиатрические заболевания.

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      Марина Совина
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