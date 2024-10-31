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10:25, 31 октября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о скрывании от мобилизации

Пленный солдат ВСУ Кальницкий заявил, что два года скрывался от мобилизации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Кальницкий рассказал о том, как два года скрывался от мобилизации, но после был насильно призван на фронт. Его слова передает ТАСС.

По его словам, его поймали сотрудники военкомата, когда он шел в магазин.

«Повезли нас с утра "по темному". Выгрузили нас у лесопосадки, начался массированный обстрел по Bradley (боевая машина пехоты американского производства — прим. «Ленты.ру»). Нам сказали, что мы едем в оборону и через три-четыре дня нас поменяют и увезут в Славянск на укомплектование», — рассказал военнопленный.

По его словам, из его подразделения никто не выжил, ему самому повезло попасть в плен. Он добавил, что неоднократно пытался сбежать из Украины, но его ловили.

Ранее пленный военный ВСУ рассказал о том, что в украинской армии есть роты с мертвыми душами. По его словам, в его подразделении было много без вести пропавших, командиры манипулировали с документацией.

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      Илья Таксюр
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