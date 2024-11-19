Россия и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с наемниками

РФ и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с задержанными ФСБ наемниками

Россия и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с наемниками, задержанными ФСБ. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что затронул данную тему во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, добавив, что Колумбия обеспокоена участием своих граждан в украинском конфликте.

«Это личное решение каждого, но мы рекомендуем не делать этого, нам бы не хотелось иметь среди граждан тех, кто предоставляет такого рода услуги в другой стране», — отметил Мурильо.

Ранее Мурильо рассказал, что Колумбия уже добилась от российской стороны разрешения для визитов представителей консульства к заключенным. Помимо этого, глава МИД Колумбии сообщил, что Богота могла бы стать посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной в случае согласия обеих сторон.