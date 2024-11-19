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04:13, 19 ноября 2024Мир

Россия и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с наемниками

РФ и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с задержанными ФСБ наемниками
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Flavia Carpio / Unsplash

Россия и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с наемниками, задержанными ФСБ. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что затронул данную тему во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, добавив, что Колумбия обеспокоена участием своих граждан в украинском конфликте.

«Это личное решение каждого, но мы рекомендуем не делать этого, нам бы не хотелось иметь среди граждан тех, кто предоставляет такого рода услуги в другой стране», — отметил Мурильо.

Ранее Мурильо рассказал, что Колумбия уже добилась от российской стороны разрешения для визитов представителей консульства к заключенным. Помимо этого, глава МИД Колумбии сообщил, что Богота могла бы стать посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной в случае согласия обеих сторон.

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