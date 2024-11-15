Колумбия предложила стать посредником между Россией и Украиной

МИД Колумбии предложил стать посредником между Россией и Украиной

Колумбия могла бы стать посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной в случае согласия обеих сторон, предложил глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо, пишет газета «Известия».

Он отметил, что Богота готова участвовать в мирных переговорах в той степени, в которой позволят обе стороны. Министр добавил, что Колумбия также ведет диалог с правительством Украины.

«Очевидно, нам хотелось бы помочь, насколько это возможно», — подчеркнул он.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы прекратить нынешний вооруженный конфликт. Таким образом Петро ответил на вопрос о том, какую роль могут сыграть латиноамериканские страны в прекращении боевых действий на Украине.