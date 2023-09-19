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22:03, 19 сентября 2023Мир

Колумбия призвала мир оказать давление на Украину и Россию

Президент Колумбии Петро призвал мир оказать давление на Украину и Россию

Фото: Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы прекратить нынешний вооруженный конфликт. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Петро ответил на вопрос о том, какую роль могут сыграть латиноамериканские страны в прекращении боевых действий на Украине. При этом он отметил, что не планирует встречаться на полях мероприятий Генассамблеи ООН с российской или украинской делегацией.

В эти дни Петро наряду с лидерами других стран принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Густаво Петро обвинил международное сообщество в двойных стандартах и сравнил ситуацию на Украине с конфликтом в Палестине. По мнению политика, «Большая семерка» (G7) должна обратиться к ООН и мировым державам с тем, чтобы провести две мирные конференции.

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    Екатерина Подвигина
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