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01:10, 15 ноября 2024Мир

Глава МИД Колумбии обсудит с Лавровым судьбу пленных наемников

Глава МИД Колумбии Луис Мурильо обсудит с Лавровым судьбу пленных наемников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Судьба колумбийских наемников, участвовавших в конфликте на Украине и сейчас находящихся в заключении в России, станет одной из тем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом рассказал министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, пишет газета «Известия».

По его словам, Колумбия добивается гарантий для своих граждан — пленных наемников. «Мы будем обсуждать этот вопрос с Сергеем Лавровым. Это одна из тем», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Колумбия уже добилась от российской стороны разрешения для визитов со стороны консульства к этим заключенным. Министр уточнил, что власти страны против участия своих граждан в конфликте.

Ранее стало известно, что наемники из Колумбии, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковали с автоматами украинских военных.

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