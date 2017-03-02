ФНБ за февраль сократился на 153 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за февраль упал на 152,9 миллиарда рублей до 4,206 триллиона рублей (72,6 миллиарда долларов). Информация об этом содержится в материалах Минфина.

Резервный фонд за месяц сократился на 42,2 миллиарда рублей, до 931,3 миллиарда рублей (16,07 миллиарда долларов).

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 марта составили 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Материалы по теме Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда

Доход от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года составил 0,03 миллиарда долларов, что эквивалентно 1,47 миллиарда рублей.

7 февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство сохраняет за собой право использовать в 2017 году предусмотренные в бюджете 1,8 триллиона рублей из Резервного фонда и ФНБ.