Титов предложил искусственно занизить курса рубля для поддержки производителей

Ради поддержки отечественных производителей следует использовать механизм занижения курса рубля. Такое предложение высказал бизнес-омбудсмен и соавтор «Стратегии роста» Борис Титов, передает Rambler News Service в понедельник, 5 июня.

«Мы говорим о том, что курс должен быть умеренно заниженным, хотя бы на первом этапе, но не фиксированный, как нам предъявляют», — сказал он. Омбудсмен пояснил, что занизить курс следует до уровня чуть меньшего, чем равновесный, — например, на пять процентов. «Но говорить о какой-то точной цифре непрофессионально, потому что это могут быть разные цифры на разный период», — подчеркнул он.

По мнению Титова, параметры курса национальной валюты должны зависеть от конкретной ситуации в экономике.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском экономическом форуме 1 июня, назвала «вредными» в долгосрочной перспективе попытки искусственно ослабить рубль.

В понедельник по состоянию на 10:22 мск курс доллара на Московской бирже остался почти неизменным по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу, 2 июня, и составил 56,61 рубля. Курс евро также незначительно снизился — до 63,82 рубля.