Евро поднялся выше 64 рублей

Курс евро на Московской бирже впервые с 22 мая превысил 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 17:50 мск единая европейская валюта подорожала на 44 копейки до 64,27 рубля. Доллар также вырос на 49 копеек — до 57,03 рубля.

Рубль дешевеет на фоне снижения нефтяных котировок. Цена барреля нефти Brent подешевела с начала дня на 3,75 процента, до 48,24 доллара.

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«Цены [на нефть] в минусе, поскольку на энергетических рынках все еще наблюдается избыток, в то время как напряженность на Ближнем Востоке и данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США оказали поддержку котировкам», — отмечает агентство Reuters.

Ранее 7 июня американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс спрогнозировал новый глобальный экономический кризис в 2018 году. По его мнению, на фоне экономического спада курс доллара может рухнуть.

6 июня первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что укрепление рубля приостановилось. Тогда же газета The Financial Times сообщила, что курс доллара снизился до семимесячного минимума и достиг наименьшего значения с момента избрания Дональда Трампа президентом США.