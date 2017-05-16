Россия увеличила вложения в казначейские облигации США на 15 процентов

Россия в марте 2017 года увеличила по сравнению с предыдущим месяцем вложения в казначейские облигации США (Treasury bills) на 13,5 миллиарда долларов — до 99,8 миллиарда долларов. Такие данные следуют из материалов американского Минфина. Таким образом, за месяц российские инвестиции в американские госбумаги выросли на 15 процентов.

Россия занимает 15-е место среди иностранных держателей гособлигаций США.

Крупнейшими держателями казначейских облигаций США, как и месяцем ранее, стали Япония, которая держит госбумаги на 1,12 триллиона долларов, и Китай, вложивший 1,08 триллиона долларов.

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В феврале текущего года агентство Bloomberg назвало укрепление доллара среди главных экономических рисков 2017 года. Отмечалось, что сильная американская валюта может навредить экспортерам Соединенных Штатов и привести ухудшению динамики прибыли корпоративного сектора.

С другой стороны, рублю предсказывают падение. В частности, глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что в 2017 году курс доллара составит в среднем чуть более 60 рублей за доллар при сохранении сегодняшних цен на нефть. Сходную точку зрения высказал вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику.