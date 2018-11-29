Еще больше бизнесменов захотели вернуться в Россию

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов составил новый список эмигрировавших из России и преследуемых правоохранительными органами бизнесменов, желающих вернуться на родину. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в списке девять человек, но называются только трое из них. Это бывший депутат заксобрания Пермского края Андрей Марков, обвиняемый в хищениях, председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин, которому инкриминируется мошенничество, и глава компании «Афина» Юлия Макурина, которой вменяют махинации с недвижимостью.

Четверо участников якобы могут быть вычеркнуты из списка за свою позицию по выборам главы Интерпола. Ранее они советовали руководству организации не поддерживать кандидатуру россиянина Александра Прокопчука. Представители Титова опровергают эту версию.

Первый аналогичный список был составлен Титовым в начале 2018 года. В него вошли несколько десятков предпринимателей, вынужденных уехать из России из-за необоснованного, по их мнению, преследования. Омбудсмен передал документ президенту Владимиру Путину, предложив прекратить преследование фигурантов списка в обмен на их возвращение в Россию.

Глава государства поручил правоохранительным органам отменить заочный арест и международный розыск некоторых бизнесменов. Им были даны гарантии неприменения мер пресечения, связанных с заключением под стражу. На данный момент в Россию вернулись шестеро участников первого списка.

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