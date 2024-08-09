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16:01, 9 августа 2024Силовые структуры

Бывшему владельцу крупнейшей лизинговой компании России продлили арест

В Москве продлили арест экс-владельцу компании «Трансфин-М» Тайчеру
Алексей Тайчер

Алексей Тайчер. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы продлил арест бывшему совладельцу лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексею Тайчеру, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Тайчер остается в СИЗО до 14 ноября.

Из материалов дела следует, что Тайчер обвиняется в хищении путем мошенничества денежных средств, которые не были возвращены по займу между компаниями «Трансфин-М» и «Рейл Стрим». Следствие оценило ущерб почти в миллиард рублей. Бизнесмен отрицает хищение средств, поясняя, что они ушли на погашение обязательств компании «Трансфин-М».

Тайчер был совладельцем одной из крупнейших лизинговых компаний. О его задержании сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов стало известно 19 июня. Накануне утром силовики провели обыски и выемку документов в компании «СГ-Транс». По делу задержаны еще пять человек.

Задержание Тайчера связано с уголовным делом в отношении бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, получившего семилетний срок за особо крупное мошенничество. В 2022 году Мосгорсуд смягчил ему наказание до 5,5 года лишения свободы.

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      Екатерина Кашурникова
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