Погибшего в Сирии российского подполковника похоронили в Екатеринбурге

Российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова, который погиб в Сирии, похоронили в Екатеринбурге. Об этом в среду, 3 мая, в Минобороны сообщили изданию «Комсомольская правда — Урал».

Погребение состоялось на Нижнеисетском кладбище.

В военном ведомстве уточнили, что погибший офицер будет посмертно представлен к госнаграде.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью Национальной службе новостей (НСН) заявил, что пока знает о ситуации только из СМИ. После того как он получит достоверную информацию, будет решен вопрос о помощи семье покойного.

О гибели Бучельникова сообщалось 2 мая.

20 апреля в Сирии в результате нападения боевиков на гарнизон был убит военный советник майор Сергей Бордов.

18 апреля в СМИ появилась информация о гибели в Сирии 21 российского военного в период с конца января по конец марта. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг эту информацию. Официально за этот срок была признана смерть пяти россиян в Сирии. Четверо из них погибли 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе в провинции Хомс, а рядовой Артем Горбунов был убит 2 марта под Пальмирой.