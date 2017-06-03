В Ракке при авиаударе международной коалиции погибли 43 человека

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по сирийскому городу Ракка, при этом погибли не менее 43 мирных жителей. Об этом информирует сирийское государственное телевидение со ссылкой на очевидцев, передает РИА Новости.

Сообщается, что самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители, большинство погибших — женщины и дети.

Агентство SANA уточняет, что было разрушено шестиэтажное здание.

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1 июня в Министерстве обороны России заявили, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) за неделю предприняли две попытки прорыва из Ракки в Пальмиру, их пресекла авиация ВКС России. Первую колонну авиация ВКС уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая террористы предприняли еще одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты выдвинулись из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам. ВКС уничтожили более 80 террористов ИГ, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с минометами.

Ракка — захваченный ИГ город, который провозглашен ими в качестве своей «столицы» на территории Сирии. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против ИГ в Ираке и Сирии. Курдские формирования в составе СДС входят в наземные подразделения, находящиеся под управлением коалиции.