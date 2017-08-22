В Ракке 19 детей погибли из-за бомбардировки американской коалиции

В сирийском городе Ракка, находящемся под контролем группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), 19 детей погибли из-за бомбардировок возглавляемой США коалиции. Об этом сообщила расположенная в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека, информацию передает The Independent.

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Общее число жертв налета, по данным Обсерватории — 42 человека, в том числе 12 женщин. Комментариев от американского командования пока не поступало.

Штурм Ракки, так называемой неофициальной столицы ИГ, идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против джихадистов в Ираке и Сирии.

