Руины освобожденной от ИГ Ракки сняли с беспилотника

Освобожденная от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сирийская Ракка лежит в руинах. Видео публикует BFMTV. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что большая часть города повреждена или разрушена в результате боевых действий, сообщает ТАСС. Однако, по словам Дюжаррик, сотрудники ООН пока не могут получить доступ к Ракке для оценки ситуации и доставки гуманитарной помощи.

Ранее 17 октября сообщалось, что Ракка, долгое время бывшая самопровозглашенной столицей ИГ, полностью освобождена от боевиков. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, во время четырехмесячных боев городе погибли 3250 человек.